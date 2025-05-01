Узбекские «друзья» отчитали Лаврова за «колониальные замашки». Россия опять промолчала

Во время возложения цветов к Вечному огню в Самарканде министр иностранных дел Сергей Лавров, находившийся в Узбекистане с визитом, обратил внимание, что у мемориала «Скорбящая мать» нет надписи на русском языке.
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