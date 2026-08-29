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Татар-информ

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Минниханов вручил Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана

Минниханов вручил Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана

Золотую Звезду Героя России вручил сегодня в Казанское Кремле Раис Татарстана Рустам Минниханов родителям погибшего на СВО гвардии капитана Тимура Гимранова.

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