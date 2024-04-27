Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском снова ищут подрядчика для уборки улиц

Под Смоленском снова ищут подрядчика для уборки улиц

С 1 апреля местные власти снова организуют этот процесс вручную С 1 апреля в Ярцеве снова появились проблемы с регулярной уборкой дорог - город остался без постоянного подрядчика, поэтому местным властям вновь приходится организовывать процесс в ручном режиме.

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