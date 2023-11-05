За штурвалом самолёта. На чем можно прокатиться на выставке «Россия»

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Здесь есть возможность сесть за штурвал самолёта или поднять в воздух вертолёт, пролететь над Байкалом или покататься на сапе по Енисею, совершить велосипедную прогулку по Казани или управлять настоящим гоночным болидом.