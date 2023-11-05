За штурвалом самолёта. На чем можно прокатиться на выставке «Россия»

Здесь есть возможность сесть за штурвал самолёта или поднять в воздух вертолёт, пролететь над Байкалом или покататься на сапе по Енисею, совершить велосипедную прогулку по Казани или управлять настоящим гоночным болидом.
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