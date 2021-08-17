Народная медицина

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5 продуктов для завтрака, которые снижают давление

5 продуктов для завтрака, которые снижают давление

Высокое кровяное давление заставляет сердце работать больше, чтобы перекачивать кровь по телу. Со временем эта повышенная интенсивность может вызвать набухание и сужение кровеносных сосудов, что создает основу для развития сердечных заболеваний.

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