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Царьград

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Худшие опасения подтвердились. Россия запускает план Б. Сами виноваты

Худшие опасения подтвердились. Россия запускает план Б. Сами виноваты

Худшие опасения Запада подтвердились. Россия запускает план Б и теперь будет добиваться своего без оглядки на так называемый "цивилизованный мир".

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Комментарии
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ВЧ
Виктор Чемисов
А почему бы России не послать ракету на тот завод который выпускает ракеты, которые бомбят Россию?
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12 час.
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