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Медведь преследовал мотопутешественника, пока тот не выехал на трассу

Медведь преследовал мотопутешественника, пока тот не выехал на трассу

Петербуржцу пришлось спасаться от разъярённого медведя в лесах Ленинградской области. Вечером пятого сентября мужчина ехал на тяжёлом туристическом скутере в районе реки Паша, но заблудился.

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