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В Историческом музее обсудили внешнюю политику России конца XVII — начала XVIII века

В Историческом музее обсудили внешнюю политику России конца XVII — начала XVIII века

В Государственном историческом музее 8 сентября 2026 года прошел круглый стол о внешней политике России второй половины XVII — начала XVIII века.

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