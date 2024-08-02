Топ-5 сериалов, которые можно посмотреть в одиночестве

Согласись, иногда так хочется остаться дома в выходной и посмотреть какой-нибудь классный сериал. Поэтому мы составили подборку вместе с певицей и блогером Ариной Даниловой — здесь собраны сериалы, которые будет интересно смотреть даже в одиночестве! «Большая секунда» Интересный и легкий российский сериал.
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