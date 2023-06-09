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На Урале втрое сократилась площадь лесных пожаров

На Урале втрое сократилась площадь лесных пожаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза. Как сообщили в ДИПе, в регионе действуют 5 природных пожаров общей площадью 1,2 тысячи гектара, из них 4 возгорания локализованы и не распространяются.

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