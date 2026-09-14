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ИА Регнум

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Экономист Хачатурян назвал способы сэкономить на репетиторах для школьников

Родители школьников могут снизить расходы на репетиторов, выбирая занятия в мини-группах и онлайн-форматы.

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