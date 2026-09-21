Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ до конца года

Итоги голосования в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине стали для ХДС переломным сигналом. На этом фоне сопредседатель регионального отделения АдГ и кандидат партии на пост премьер-министра земли Лейф-Эрик Хольм допускает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) покинет свой пост до конца года.