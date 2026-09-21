Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 021 подписчик

Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ до конца года

Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ до конца года

Итоги голосования в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине стали для ХДС переломным сигналом. На этом фоне сопредседатель регионального отделения АдГ и кандидат партии на пост премьер-министра земли Лейф-Эрик Хольм допускает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) покинет свой пост до конца года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым