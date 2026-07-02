Студенты КИУ получили свидетельства об окончании «Школы управления Судебного департамента»

В конференц-зале Управления состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании Школы Управления Судебного департамента в Республике Татарстан студентам Казанского инновационного университета имени В.
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