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ГТРК Татарстан

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Студенты КИУ получили свидетельства об окончании «Школы управления Судебного департамента»

В конференц-зале Управления состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании Школы Управления Судебного департамента в Республике Татарстан студентам Казанского инновационного университета имени В.

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