Как хорошо мы понимаем собачьи эмоции

Собака, самый лучший четвероногий друг человека, впервые был описан Карлом Линнеем как отдельный вид семейства псовых – Canis familiis, однако более поздние молекулярные анализы показали, что в действительности она является подвидом волка и теперь называется Canis lupus familiis.