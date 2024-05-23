Как хорошо мы понимаем собачьи эмоции

Собака, самый лучший четвероногий друг человека, впервые был описан Карлом Линнеем как отдельный вид семейства псовых – Canis familiis, однако более поздние молекулярные анализы показали, что в действительности она является подвидом волка и теперь называется Canis lupus familiis.
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