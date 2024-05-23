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  • Мишка Анисимов
    Не можешь писать - не пиши ! Убогость какая-то.Пустынные животны...
  • lenivka
    Коту курильскому бобтейлу, рыжему мышкоеду 14 лет.Дочь нашла его на улице,он жрал обертку от колбасы.А внучке 13 лет....Сколько лет живут...
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    Никто не отменял условий жизни - кошка живущая на улице, может выглядеть старше своего возраста🤦‍♂️Как точно определ...

Как хорошо мы понимаем собачьи эмоции

Как хорошо мы понимаем собачьи эмоции

Собака, самый лучший четвероногий друг человека, впервые был описан Карлом Линнеем как отдельный вид семейства псовых – Canis familiis, однако более поздние молекулярные анализы показали, что в действительности она является подвидом волка и теперь называется Canis lupus familiis.

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