Гособвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 года колонии по делу о хищениях

Чиновник находится в СИЗО с марта 2019 года.Гособвинение просил Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова к 19,5 года колонии строгого режима.
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