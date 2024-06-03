Президент РАН Красников связал кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников высказал мнение, что проблема с нехваткой кадров в российской науке частично связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по точным наукам.
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