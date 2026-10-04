В Татарстане 4 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега и до +10 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане 4 октября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дождевые осадки, днем местами – в виде снега и мокрого снега.
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