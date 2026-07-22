Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гроза и порывистый ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Тверской области

Гроза и порывистый ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Тверской области

Штормовое предупреждение в Тверской области: гроза, ливни и ветер до 15 м/с. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 22 июля 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидаются гроза, ливневый дождь и усиление ветра — при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии