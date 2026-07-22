Гроза и порывистый ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Тверской области

Штормовое предупреждение в Тверской области: гроза, ливни и ветер до 15 м/с. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 22 июля 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидаются гроза, ливневый дождь и усиление ветра — при грозе порывы могут достигать 15 м/с.