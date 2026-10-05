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Газета.ру

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Трамп назначил 24-летнюю Хармони помощником пресс-секретаря Белого дома

Трамп назначил 24-летнюю Хармони помощником пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил помощником пресс-секретаря Белого дома 24-летнюю Бени Рэй Хармони, которая ранее работала корреспондентом правого телеканала Real America's Voice и была активисткой движения MAGA.

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