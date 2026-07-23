В Рязани из-за действий компании 11 улиц остались без света

В результате аварии без света оказался целый ряд улиц: Магистральная, Октябрьская, Промышленная, Сельских строителей, Бронная, Призаводская (Недостоево), Садовая (Недостоево), Школьная (Недостоево), Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии