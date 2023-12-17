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Трент перед «МЮ»: «Самая важная игра сезона, вероятно. Нужна только победа»

Трент перед «МЮ»: «Самая важная игра сезона, вероятно. Нужна только победа»

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ. «Это, вероятно, самая важная игра сезона – дома или на выезде.

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