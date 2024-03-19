Фальков: зарубежные ученые имеют интерес к работе на мегаустановках в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Контакты российских ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в РФ, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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