Мирошник объяснил решение Зеленского провести внутренние перестановки

Украинского президента Владимира Зеленского «немного отпустило» после того, как страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о выделении Киеву очередной финансовой помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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