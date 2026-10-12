«Футбол – не спорт, это религия. Никаких сомнений, что лучший футболист в мире – Роналду, забудьте о Месси». Глава European Aquatics об игроках

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) португалец Антонио Силва назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
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