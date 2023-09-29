Кристина Асмус сломала ногу на съемках нового фильма про 90-е

Варя из сериала «Универ» последнее время часто пробует себя в разных интересных ролях. Например, в многосерийной комедии «Райцентр» актриса сыграла экстравагантную, наглую и дерзкую героиню, готовую на все ради своих целей.
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