6 причин, почему эволюция не избавила нас от болезней

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПрогресс6 причин, почему эволюция не избавила нас от болезней Эволюция дала человеку всё, чтобы стать доминирующим видом на планете, но так и не смогла избавить его от болезней.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВовик БизяевЕсли отказаться от такого определения состояния человека, как болезнь, то это состояние можно рассматривать как приспособление организма к постоянно меняющимся условиям обитания. Меняется погода, пища, качество питьевой воды, качество вдыхаемого воздуха, радиационный фон, психическая обстановка вокруг человека. На каждое изменение организм реагирует состоянием, которое мы привыкли называть бользнью.Комментировать
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