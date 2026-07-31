⚡️В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб человек Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что этой ночью уничтожили 10 вражеских беспилотников.
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⚡️В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб человек Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что этой ночью уничтожили 10 вражеских беспилотников.