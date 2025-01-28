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Экстремальная бабуля: в 83 прокатилась на качелях в горах Сочи

Экстремальная бабуля: в 83 прокатилась на качелях в горах Сочи

Аттракцион расположен на краю обрыва на высоте 2 320 метров над уровнем моря.На горнолыжном курорте Роза Хутор 83-летняя пенсионерка осуществила смелый поступок, забравшись на самую высокую точку базы, чтобы насладиться катанием на качелях.

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