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Daily Storm

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«Москва всегда рядом»: Андрей Мецлер — о помощи жителям приграничных территорий

«Москва всегда рядом»: Андрей Мецлер — о помощи жителям приграничных территорий

В Белгородскую область отправили три тонны помощи, собранной активистами ВОД «Матери России» Москвы и неравнодушными жителямиБелгород и Белгородская область регулярно оказываются под обстрелами ВСУ.

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