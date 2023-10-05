Дружественная страна Армения ратифицировала римский статут МУС. То есть, такой посыл дружественной стране России: ваш президент отныне к нам ни ногой.
Дружественная страна Армения
Комментарии
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Владимир Соловьев
В середине 16 века армянские земли были поделены между турками и персами, так Западная Армения вошла в состав Османской империи, а Восточная Армения перешла к Персии. В период владычества Османской империи турки часто подвергали их гонениям и применяли насильственные репрессии. Турки завидовали армянам, среди них было много богатых. Всего за период с 1915 по 1920 годы на территории Османской империи было уничтожено 1,5 миллиона этнических армян, ещё около 3,5 млн. человек были депортированы из турецкой страны. ВОПРОС: ЧТО ЗА СВЕТОЧЬ УВИДЕЛ ПАШИНЯН В ЛИЦЕ АМЕРИКИ, ЕСЛИ ПОД БОКОМ НЕТ РОССИИ, А ЕСТЬ ТУРЦИЯ И ИРАН, А США ЗА ТРИ ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ?!
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15 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Когда же этого козла выгонят нафиг...
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15 час.
Надежда Белугина
За широкой спиной России разучились быть самостоятельными, но жадность, этот мираж, манит к ещё большему "успеху"...
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11 час.
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