Страна и люди
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Страна и люди

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Дружественная страна Армения

Дружественная страна Армения

Дружественная страна Армения ратифицировала римский статут МУС. То есть, такой посыл дружественной стране России: ваш президент отныне к нам ни ногой.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В середине 16 века армянские земли были поделены между турками и персами, так Западная Армения вошла в состав Османской империи, а Восточная Армения перешла к Персии. В период владычества Османской империи турки часто подвергали их гонениям и  применяли насильственные репрессии. Турки  завидовали армянам, среди них было много богатых. Всего за период с 1915 по 1920 годы на территории Османской империи было уничтожено 1,5 миллиона этнических армян, ещё около 3,5 млн. человек были депортированы из турецкой страны. ВОПРОС: ЧТО ЗА СВЕТОЧЬ УВИДЕЛ ПАШИНЯН В ЛИЦЕ АМЕРИКИ, ЕСЛИ ПОД БОКОМ НЕТ РОССИИ, А ЕСТЬ ТУРЦИЯ И ИРАН, А США ЗА ТРИ ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ?!
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