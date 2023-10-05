Дружественная страна Армения

Владимир Соловьев

В середине 16 века армянские земли были поделены между турками и персами, так Западная Армения вошла в состав Османской империи, а Восточная Армения перешла к Персии. В период владычества Османской империи турки часто подвергали их гонениям и применяли насильственные репрессии. Турки завидовали армянам, среди них было много богатых. Всего за период с 1915 по 1920 годы на территории Османской империи было уничтожено 1,5 миллиона этнических армян, ещё около 3,5 млн. человек были депортированы из турецкой страны. ВОПРОС: ЧТО ЗА СВЕТОЧЬ УВИДЕЛ ПАШИНЯН В ЛИЦЕ АМЕРИКИ, ЕСЛИ ПОД БОКОМ НЕТ РОССИИ, А ЕСТЬ ТУРЦИЯ И ИРАН, А США ЗА ТРИ ДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ?!