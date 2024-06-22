Вячеслав Федорищев сообщил о пересмотре схемы оплаты вывоза мусора в Самарской области

Тарифы будут рассчитаны исходя из количества проживающих.В ходе своей рабочей поездки в Кинельский район 22 июня, глава Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление, которое вызвало интерес среди местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии