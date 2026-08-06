Спустя 10 месяцев пропавшая семья Усольцевых вышла на связь

Странная аудиозапись перевернула дело Усольцевых. Что говорят эксперты.Спустя десять месяцев после того, как в лесах Красноярского края бесследно растворилась семья Усольцевых, тишина была нарушена самым пугающим образом.
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