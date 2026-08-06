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Царьград

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Спустя 10 месяцев пропавшая семья Усольцевых вышла на связь

Спустя 10 месяцев пропавшая семья Усольцевых вышла на связь

Странная аудиозапись перевернула дело Усольцевых. Что говорят эксперты.Спустя десять месяцев после того, как в лесах Красноярского края бесследно растворилась семья Усольцевых, тишина была нарушена самым пугающим образом.

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