Некоторые размышления о российской охоте

Охота обладает невероятно глубоким и насыщенным культурным, социальным, экономическим контекстом. Охота – это и то, что сделало человека человеком, и то, благодаря чему территория России раскинулась настолько широко.
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