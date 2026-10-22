Michael Rosenbaum spent seven seasons playing Lex Luthor on Smallville. Now, he's explaining why he turned down a deal to return for three more seasons.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым