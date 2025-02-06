В форме мяча: многоцелевой БПЛА XDown PSK БПЛА P.S. Killer в транспортном положенииВ США активно развивается беспилотное авиастроение.
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В форме мяча: многоцелевой БПЛА XDown PSK БПЛА P.S. Killer в транспортном положенииВ США активно развивается беспилотное авиастроение.
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