Москвичу для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц

Представление о счастье у каждого свое, однако многие связывают его с материальным благополучием. Сколько нужно денег для счастья в разных регионах страны, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив более 1,5 тысячи жителей страны трудоспособного возраста.
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