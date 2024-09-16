Москвичу для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц

Представление о счастье у каждого свое, однако многие связывают его с материальным благополучием. Сколько нужно денег для счастья в разных регионах страны, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив более 1,5 тысячи жителей страны трудоспособного возраста.