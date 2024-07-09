Спецслужбы Зеленского ведут "охоту" на русских пилотов: ФСБ показала скриншот переписки вражеских кураторов

ФСБ сорвала попытку вражеских спецслужб угнать Ту-22М3, раскрыв для поражения аэродром врага. Русская спецслужба показала скриншот переписки вражеских кураторов - как они ведут "охоту" на русских пилотов.
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