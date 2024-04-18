Размороженный хлеб В процессе замораживания хлеба структура крахмала в его составе обязательно разрушается, что затрудняет расщепление крахмала пищеварительными ферментами во рту и кишечнике при непосредственном употреблении хлебобулочных изделий.
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