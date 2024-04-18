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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Рассказываем, какой хлеб лучше выбирать, чтобы избежать диабета, а какой — для минимизации риска онкологии.

Рассказываем, какой хлеб лучше выбирать, чтобы избежать диабета, а какой — для минимизации риска онкологии.

Размороженный хлеб В процессе замораживания хлеба структура крахмала в его составе обязательно разрушается, что затрудняет расщепление крахмала пищеварительными ферментами во рту и кишечнике при непосредственном употреблении хлебобулочных изделий.

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