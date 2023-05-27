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Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины

Замгоссекретаря Нуланд: США думают над будущей системой обороны и безопасности Украины Вашингтон несколько месяцев работает с Киевом над планами наступления, а теперь власти обеих стран начали обсуждать с военными и чиновниками будущее Украины.

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