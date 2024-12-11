Наркосбытчицу задержали в Алматы

Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали в Алматы с помощью служебной собаки. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции южной столицы, 33 -летняя местная жительница сбывала наркотики на глазах своих двух несовершеннолетних детей.