Наркосбытчицу задержали в Алматы

Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали в Алматы с помощью служебной собаки. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции южной столицы, 33 -летняя местная жительница сбывала наркотики на глазах своих двух несовершеннолетних детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии