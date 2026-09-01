РЖД зафиксировала рост загрузки на 0,9% в августе 2026 года

В августе сети "Российских железных дорог" погрузили 93 млн тонн, что на 0,9% выше показателей прошлого года.
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