В Петербурге дожди прекратятся из-за гребня антициклона

О погоде в воскресенье, 6 октября, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале. Как рассказал специалист, сегодня в Северной столице гребень антициклона оттеснит дождевые облака атмосферного фронта за границы региона, а температурные показатели останутся на уровне вчерашних значений.
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