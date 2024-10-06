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В Петербурге дожди прекратятся из-за гребня антициклона

В Петербурге дожди прекратятся из-за гребня антициклона

О погоде в воскресенье, 6 октября, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале. Как рассказал специалист, сегодня в Северной столице гребень антициклона оттеснит дождевые облака атмосферного фронта за границы региона, а температурные показатели останутся на уровне вчерашних значений.

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