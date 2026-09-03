Стали известны участники 3 сезона «ВИА Суперстар!»

Стали известны участники третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!». Состав в этот раз подобрался — заглядеться и заслушаться! Продюсерам удалось заполучить в проект даже мегапопулярную в 70-80-е заморскую группу «Чингисхан» (Dschinghis Khan).
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