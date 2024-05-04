Кудрявцева призвала Волочкову лечь в клинику — больно смотреть на балерину

Ведущая показала личную переписку с Анастасией. Лера Кудрявцева Социальные сетиОбвиненная в алкоголизме Анастасия Волочкова накануне пристыдила Леру Кудрявцеву за то, что та вынесла обсуждение этой темы в публичное поле, но у ведущей нашелся козырь в рукаве.