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Новый автобус до метро «Митино» запустят из поселка Путилково 14 сентября

Новый автобус до метро «Митино» запустят из поселка Путилково 14 сентября

В поселке Путилково городского округа Красногорск 14 сентября запустят новый автобусный маршрут № 1124 «Мортонград — метро Митино».

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