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Регионы России

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Turkish Airlines и Boeing близки к заключению сделки на 150 самолётов 737 MAX

Turkish Airlines и Boeing близки к заключению сделки на 150 самолётов 737 MAX

Главным препятствием для подписания сделки стали условия технического обслуживания силовых установок CFM LEAP, производимых совместным предприятием CFM International, объединяющим американскую GE Aerospace и французскую Safran.

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