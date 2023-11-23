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Катастрофа на РЖД: В Ульяновской области столкнулось два поезда

Катастрофа на РЖД: В Ульяновской области столкнулось два поезда

Два железнодорожных состава столкнулись в Чердаклинском районе Ульяновской области 22 ноября.Пассажирский поезд Адлер – Пермь, внутри которого было 400 пассажиров, на скорости примерно 55 км  в час столкнулся лоб в лоб с маневровым локомотивом на Куйбышевской железной дороге.

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