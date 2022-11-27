Любопытности и невероятности

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  • Игорь Василевский
    Теми силами, которые были у нас к началу спецоперации невозможно было взять и Киев, и Харьков и Запорожье одномоментн..."Поход через Альп...
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