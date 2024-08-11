Военкор Поддубный рассказал о состоянии своего здоровья

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, побеседовал 11 августа в эфире телеканала «Россия 1» с журналистом Евгением Поповым.
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