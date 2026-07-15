Антифашист
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Антифашист

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«Если не попадаешь в критический узел беспилотника, то сам становишься целью»: ЛДНР стали сплошной килл-зоной. Репортаж «Антифашиста» из Донбасса

«Если не попадаешь в критический узел беспилотника, то сам становишься целью»: ЛДНР стали сплошной килл-зоной. Репортаж «Антифашиста» из Донбасса

Пока все пишут о заблокированном Крыме, страшные события происходят в ДНР и ЛНР. Теперь здесь каждый выезд на любую дорогу для людей становится игрой в смертельную рулетку – украинский беспилотный террор превратил даже тыловые города в фронтовые.

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