«Если не попадаешь в критический узел беспилотника, то сам становишься целью»: ЛДНР стали сплошной килл-зоной. Репортаж «Антифашиста» из Донбасса

Пока все пишут о заблокированном Крыме, страшные события происходят в ДНР и ЛНР. Теперь здесь каждый выезд на любую дорогу для людей становится игрой в смертельную рулетку – украинский беспилотный террор превратил даже тыловые города в фронтовые.